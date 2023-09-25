В канцелярии Дуды рассказали, что Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной

Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не намерена заставлять Киев выстраивать добрые отношения с Варшавой. С таким заявлением выступил Марчин Пшидач, министр канцелярии президента республики Анджея Дуды.





В эфире радиостанции RMF FM Пшидач сказал: украинской стороне следует понять, что из-за разногласий с Польшей «выигрывает только Москва». «Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей», — заметил министр.





Он напомнил, что Польша, в отличие от Украины, состоит в НАТО, имеет сильную армию и работающую экономику. По мнению министра, попавшей в беду Украине нужно «заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала». Но Варшава не будет принуждать Киев к дружбе, подчеркнул глава канцелярии Дуды.





Министр также призвал не называть происходящее между Польшей и Украиной конфликтом, признавшись, что не понимает поведение украинской стороны. По убеждению Пшидача, влияние на охлаждение отношений Варшавы и Киева могут оказывать бизнес, нюансы внутренней политики и настрой элит.





Камнем преткновения для двух стран оказался вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Польша в числе ряда стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна.





Киев подал иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов. Украинский лидер Владимир Зеленский также обвинил страны ЕС, ограничившие поставки зерна, в «помощи» России.





В ответ 20 сентября Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку.





В Кремле считают, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.