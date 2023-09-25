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Зорькина назначили главой Конституционного суда еще на шесть лет
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Совет Федерации единогласно принял это решение undefined
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Зорькина назначили главой Конституционного суда еще на шесть лет

Совет Федерации единогласно принял это решение

Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС) на новый шестилетний срок. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.


Зорькин возглавляет КС с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах — тогда эту должность занимали Николай Витрук, Владимир Туманов и Марат Баглай. Зорькину 80 лет. Возрастного ценза для председателя КС нет.


На сегодняшнем заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что много лет знает Зорькина как «порядочного, независимого, очень достойного, по-настоящему мудрого человека», для которого защита прав и свобод граждан, защита конституционного строя — действительно высшая ценность и смысл жизни. Она также отметила, что Зорькин стоял у истоков Конституционного суда и всей судебной системы страны.


Также верхняя палата парламента назначила Михаила Лобова членом Конституционного суда. В январе — марте 2022 года он был судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России. Работа Лобова в этой должности была приостановлена ЕСПЧ в связи с выходом России из Совета Европы.

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#суд #зорькин #конституционный суд #владимир путин
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