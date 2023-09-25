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NYT: Первые «абрамсы» прибыли на Украину, ВСУ уже применили танки в контрнаступлении
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Американские боевые машины доставили в страну 23 сентября undefined
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NYT: Первые «абрамсы» прибыли на Украину, ВСУ уже применили танки в контрнаступлении

Американские боевые машины доставили в страну 23 сентября

На Украину доставлена первая партия американских танков Abrams, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника в Минобороны США. Издание пишет, что танки прибыли 23 сентября.


Вооруженные силы Украины «вовремя использовали» доставленные США танки в контрнаступлении, утверждает NYT. Газета не уточнила, сколько боевых машин было в первой партии. Остальные прибудут в ближайшие месяцы. Всего Вашингтон планирует поставить Киеву 31 Abrams.


21 сентября президент США Джо Байден заявил на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, что первые американские танки поступят на Украину на этой неделе.


Также несколько дней назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Abrams нужно применять в очень специфических, хорошо подготовленных операциях. Если использовать их на передовой, в общевойсковых боях, то на поле боя «долго они не протянут», нужно задействовать танки для прорыва, говорил глава украинской военной разведки.


Западные союзники уже поставили Киеву свои танки: Германия — Leopard и Leopard 2, Франция — AMX-10 RC, Великобритания — Challenger 2, другие страны также передали боевые машины. В Кремле говорили, что поставки военной техники Украине не повлияют на цели СВО.

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#специальная военная операция #украина #abrams #рф
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