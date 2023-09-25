В Петербурге мужчина напал на полицейского с ножом и криками, что его «послали Зевс и Кремль»

В Санкт-Петербурге в Колпино мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Об этом пишет «Фонтанка». Инцидент произошел около 10 утра 25 сентября. Полицейский госпитализирован, а его обидчик задержан.





По данным издания, неизвестный мужчина пошел к служебному автомобилю и стал что-то кричать. Когда один из сотрудников ГИБДД открыл ему дверь, мужчина набросился на него с ножом.





Видео происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина подбегает к одному из стражей порядка и наносит несколько ударов ножом в спину. Полицейский оказал сопротивление, и злоумышленник был задержан.





«Фонтанка» пишет, что нападавший якобы находился в неадекватном состоянии в момент, когда бежал с ножом на экипаж сотрудников ГИБДД с криками, что его «направили Зевс и Кремль». Пояснить мотивы своих поступков мужчина на допросе не смог и вел себя неадекватно. Он стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.





Личность мужчины установлена — это 35-летний уроженец Ленинграда. На странице в соцсетях мужчины указано, что он проходил обучение в Академии художеств имени Репина. Но, по информации «Фонтанки», мужчина не является выпускником Академии художеств и даже не учился в этом заведении.