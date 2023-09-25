Зеленский подтвердил прибытие американских танков «Абрамс» на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что в страну доставлена первая партия американских танков Abrams. Ранее об этом сообщила газета The New York Times (NYT).





Зеленский заявил, что бригады ВСУ будут усилены поступившими боевыми машинами, и поблагодарил союзников за поддержку. Украинский лидер не уточнил, сколько Abrams получил Киев.





NYT писала, что первые американские танки прибыли на Украину 23 сентября. Издание утверждало, что ВСУ «вовремя использовали» доставленную Соединенными Штатами технику в контрнаступлении.





Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил на прошлой неделе, что Abrams нужно применять в очень специфических, хорошо подготовленных операциях. Если использовать их на передовой, в общевойсковых боях, то на поле боя «долго они не протянут», нужно задействовать танки для прорыва, отметил глава украинской военной разведки.





Президент США Джо Байден объявил о намерении поставить Украине Abrams в конце января. Изначально американские СМИ писали, что ВСУ получат танки от США не раньше чем через год, но в мае Пентагон заявил, что это произойдет осенью. Танкисты ВСУ обучались эксплуатации Abrams на американских базах в Германии.





Помимо США, свои танки Украине также поставили Германия, Франция, Великобритания и другие страны. В Кремле заявляли, что цели СВО будут достигнуты, несмотря на поставки иностранной боевой техники.