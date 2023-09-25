Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь, ребенок в реанимации

Девятимесячная девочка была доставлена в реанимацию в Воронеже, после того как ее пытался зарезать собственный отец. Об этом стало известно из сообщения следственного управления СК РФ по региону.





В ведомстве сообщили, что девочку с телесными повреждениями доставили в больницу 24 сентября, где ей оказали медицинскую помощь. Ее отец был задержан, но объяснять следователям свои мотивы не стал — на допросе он отказался от дачи показаний, чтобы не свидетельствовать против себя.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.





В настоящее время сотрудники СК выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.





14 сентября в школе села Богородское Пестречинского района Татарстана второклассник выстрелил сверстнику в лицо из ракетницы, сообщила «Комсомольская правда — Казань». Газета пишет, что мальчик недавно поссорился с одноклассником на улице. Второклассник получил царапину.