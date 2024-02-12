Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак получил 7,5 года колонии по делу о вымогательстве у Чемезова

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев получили по семь лет колонии строгого режима, сообщает корреспондент ТАСС.





По версии следствия, Суханов требовал от Чемезова 11 миллионов рублей за нераспространение порочащих его сведений и удаление одного из постов в Telegram-канале «Тушите свет», где Романовский и Бигаев были администраторами.





Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, а 10 миллионов касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Обвиняемые уверяли, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали никаких требований — соответственно, не было и вымогательства.





Собчак эмоционально отреагировала на приговор. Она написала в своем Telegram-канале, что «это не просто несправедливость, это гораздо больше». По словам журналистки, она «выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение». Собчак спросила тех, кто причастен к преследованию Суханова, Романовского и Бигаева, зачем они «ломают жизнь людям».





Журналистка заявляла, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет» или к его фейковому двойнику, в котором появилась публикация о якобы начатом расследовании в отношении Чемезова. Накануне ареста Суханова в октябре 2022 года она уехала из России, а позже вернулась в Москву и посетила офис «Ростеха», после чего принесла Чемезову извинения за сотрудников.