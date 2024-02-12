Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять нового президента Финляндии с победой на выборах

Финляндия относится к недружественным странам, а высказывания избранного президента республики Александра Стубба носят «весьма недружественный характер», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Хельсинки присоединились к санкциям против Москвы. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, будет ли президент РФ Владимир Путин поздравлять Стубба с победой на выборах.





Песков отметил, что Россия считает избрание нового президента суверенным делом народа Финляндии, поэтому можно только уважать выбор финнов. Российские власти, по словам Пескова, надеются, что избранный президент Финляндии будет соблюдать баланс по теме двусторонних отношений. Представитель Кремля также указал на период, когда между РФ и Финляндией были очень развитые партнерские отношения, в отличие от современных реалий.





Во втором туре Стубб набрал 51,6% голосов, его главный соперник, экс-глава МИД Финляндии Пекка Хаависто — 48,4%. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.





Александр Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении России. В интервью агентству Reuters он говорил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с властями РФ, пока они не завершат боевые действия на Украине.