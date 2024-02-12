Жители США, Германии, Франции, Италии и Канады больше не считают Россию главной угрозой

Граждане США, Германии, Франции, Италии и Канады больше не считают Россию главной угрозой, в то время как в Британии и Японии это по-прежнему проблема №1. Об этом говорится в ежегодном докладе Мюнхенской конференции по безопасности.





Все перечисленные государства входят в G7. В 2023 году жители каждой из этих стран считали Россию главной угрозой. Теперь ситуация изменилась: например, в Германии на первом месте теперь массовая миграция из-за боевых действий или изменения климата, в США — кибератаки, в Италии — непогода и лесные пожары.





В Канаде Россия занимает третью строчку в списке угроз, во Франции — шестую, в Германии — седьмую, в Италии — 12-ю, в США — четвертую, сказано в докладе.





Нынешний доклад Мюнхенской конференции по безопасности основан на опросах представителей 12 стран: G7, БРИКС (без учета России) и Украины. В каждой из стран было опрошено примерно по тысяче человек. Опрос проводился в октябре-ноябре 2023 года онлайн.