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Жители США, Германии, Франции, Италии и Канады больше не считают Россию главной угрозой
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В Великобритании и Японии это по-прежнему проблема №1 undefined
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Жители США, Германии, Франции, Италии и Канады больше не считают Россию главной угрозой

В Великобритании и Японии это по-прежнему проблема №1

Граждане США, Германии, Франции, Италии и Канады больше не считают Россию главной угрозой, в то время как в Британии и Японии это по-прежнему проблема №1. Об этом говорится в ежегодном докладе Мюнхенской конференции по безопасности. 


Все перечисленные государства входят в G7. В 2023 году жители каждой из этих стран считали Россию главной угрозой. Теперь ситуация изменилась: например, в Германии на первом месте теперь массовая миграция из-за боевых действий или изменения климата, в США — кибератаки, в Италии — непогода и лесные пожары. 


В Канаде Россия занимает третью строчку в списке угроз, во Франции — шестую, в Германии — седьмую, в Италии — 12-ю, в США — четвертую, сказано в докладе.


Нынешний доклад Мюнхенской конференции по безопасности основан на опросах представителей 12 стран: G7, БРИКС (без учета России) и Украины. В каждой из стран было опрошено примерно по тысяче человек. Опрос проводился в октябре-ноябре 2023 года онлайн.

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