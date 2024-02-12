Нарышкин рассказал о планах Запада назначить «наместника» на Украине

Соединенные Штаты и Великобритания убеждают другие страны G7 (Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию) учредить должность спецпосланника по Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.





Посланник, а фактически «наместник», будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах. Западному представителю предстоит блокировать не согласован­ные с США и Великобританией шаги украинского руково­дства, предлагая вместо них правильные с точки зрения Вашингтона и Лондона решения, утверждает глава СВР.





На роль «наместника» претендует «широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков», среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который после окончания своих полномочий хотел бы отправиться «следить за порядком» в Киеве, заявил Нарышкин.





По словам директора СВР, при обсуждении темы спецпосланника на Западе учли, что в условиях все бо­лее тяжелого положения на поле боя, сложностей с мобилизацией и «заминок» с получением иностранной военной помощи многие украинцы начали осознавать неизбежность достиже­ния Москвой целей СВО. В связи с этим в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны украинской элиты, которая может попытаться «сыграть на опережение» и заранее перейти на сторону будущих победителей. Такие опасения, уверен Нарышкин, оправданы, — «первые уже пошли».





Глава СВР добавил, что «очередная грубая попытка Запада усилить за­кабаление близкого нам украинского народа не может не вызы­вать беспокойства». При этом он назвал высокой вероятность того, что идея с назначением спецпосланника провалится. Кто бы ни занял эту должность, он «вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаим­ной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства». Посланник, «опус­тившись на дно, окажется в теплой компании послов госу­дарств G7 на Украине, которые, как сейчас очевидно, не справились с ролью «коллективного наместника на украинской земле», заключил Нарышкин.