Нарышкин рассказал о планах Запада назначить «наместника» на Украине

Соединенные Штаты и Великобритания убеждают другие страны G7 (Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию) учредить должность спецпосланника по Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Посланник, а фактически «наместник», будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах. Западному представителю предстоит блокировать не согласованные с США и Великобританией шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные с точки зрения Вашингтона и Лондона решения, утверждает глава СВР.
На роль «наместника» претендует «широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков», среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который после окончания своих полномочий хотел бы отправиться «следить за порядком» в Киеве, заявил Нарышкин.
По словам директора СВР, при обсуждении темы спецпосланника на Западе учли, что в условиях все более тяжелого положения на поле боя, сложностей с мобилизацией и «заминок» с получением иностранной военной помощи многие украинцы начали осознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО. В связи с этим в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны украинской элиты, которая может попытаться «сыграть на опережение» и заранее перейти на сторону будущих победителей. Такие опасения, уверен Нарышкин, оправданы, — «первые уже пошли».
Глава СВР добавил, что «очередная грубая попытка Запада усилить закабаление близкого нам украинского народа не может не вызывать беспокойства». При этом он назвал высокой вероятность того, что идея с назначением спецпосланника провалится. Кто бы ни занял эту должность, он «вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства». Посланник, «опустившись на дно, окажется в теплой компании послов государств G7 на Украине, которые, как сейчас очевидно, не справились с ролью «коллективного наместника на украинской земле», заключил Нарышкин.