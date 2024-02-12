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Снявшие скальп с парня в Подмосковье получили по 3,5 года колонии
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Двух мужчин также обязали выплатить 750 тысяч рублей undefined
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Снявшие скальп с парня в Подмосковье получили по 3,5 года колонии

Двух мужчин также обязали выплатить 750 тысяч рублей

Электростальский городской суд приговорил двух мужчин, которые сняли скальп с 19-летнего прохожего из-за его зеленых волос, к 3,5 года колонии общего режима каждого. Об этом сообщает прокуратура Московской области.


Инцидент произошел 9 июля 2023 года в Электростали. 29-летний Зафар Разоков и 24-летний Илья Тайгуншоев выпивали и встретили двух прохожих — 19-летнего Юрия Маркова и его 16-летнего знакомого. В ходе конфликта Маркову нанесли ножом скальпированные раны, его знакомый смог убежать.


Нападавших признали виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений в составе группы лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия, и хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.


Помимо приговора в виде лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении вреда на общую сумму в 750 тысяч рублей, сообщила прокуратура Подмосковья.

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Dailystorm - Рабочий из Коми и должник: срезавший скальп с парня в Подмосковье имел несколько приводов в полицию
#подмосковье #происшествие #электросталь
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