Снявшие скальп с парня в Подмосковье получили по 3,5 года колонии

Электростальский городской суд приговорил двух мужчин, которые сняли скальп с 19-летнего прохожего из-за его зеленых волос, к 3,5 года колонии общего режима каждого. Об этом сообщает прокуратура Московской области.





Инцидент произошел 9 июля 2023 года в Электростали. 29-летний Зафар Разоков и 24-летний Илья Тайгуншоев выпивали и встретили двух прохожих — 19-летнего Юрия Маркова и его 16-летнего знакомого. В ходе конфликта Маркову нанесли ножом скальпированные раны, его знакомый смог убежать.





Нападавших признали виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений в составе группы лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия, и хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.





Помимо приговора в виде лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении вреда на общую сумму в 750 тысяч рублей, сообщила прокуратура Подмосковья.