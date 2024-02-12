Новости
Новости 18+
St
Такер Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США
18+
Российская столица намного чище, безопаснее и более красива эстетически, сказал журналист undefined
Новости

Такер Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США

Российская столица намного чище, безопаснее и более красива эстетически, сказал журналист

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город США, для него это «стало шоком». Своими впечатлениями от поездки в российскую столицу он поделился на Всемирном правительственном саммите в Дубае.


Бывший ведущий телеканала Fox News сказал, что Москва намного чище, безопаснее и более красива эстетически, ее архитектура, еда и сфера услуг лучше, чем в любом городе Соединенных Штатов. В качестве примера Карлсон привел метро. По словам журналиста, «если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства». При этом Карлсон указал, что намерен продолжать жить в США. 


На саммите в Дубае экс-ведущий Fox News также заявил, что президент России Владимир Путин, с которым он недавно записал интервью, готов пойти на компромисс по Украине. Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромиссы. По словам Карлсона, Путин хочет закончить конфликт. Журналист добавил, что общался с российским лидером не под запись после интервью, однако содержания разговора не раскрыл.


Интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля, по большей части посвящено конфликту на Украине и отношениям России и Запада. Также президент обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Песков заявил, что интервью Путина Карлсону — возможность для президента России быть услышанным на Западе

Он подчеркнул, что крупнейшие СМИ контролируются англосаксами 10 февраля 2024
Dailystorm - Песков заявил, что интервью Путина Карлсону — возможность для президента России быть услышанным на Западе
#москва #рф #сша #такер карлсон
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии