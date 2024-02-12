Такер Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город США, для него это «стало шоком». Своими впечатлениями от поездки в российскую столицу он поделился на Всемирном правительственном саммите в Дубае.





Бывший ведущий телеканала Fox News сказал, что Москва намного чище, безопаснее и более красива эстетически, ее архитектура, еда и сфера услуг лучше, чем в любом городе Соединенных Штатов. В качестве примера Карлсон привел метро. По словам журналиста, «если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства». При этом Карлсон указал, что намерен продолжать жить в США.





На саммите в Дубае экс-ведущий Fox News также заявил, что президент России Владимир Путин, с которым он недавно записал интервью, готов пойти на компромисс по Украине. Журналист отметил, что работа лидеров любой страны заставляет находить компромиссы. По словам Карлсона, Путин хочет закончить конфликт. Журналист добавил, что общался с российским лидером не под запись после интервью, однако содержания разговора не раскрыл.





Интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля, по большей части посвящено конфликту на Украине и отношениям России и Запада. Также президент обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.