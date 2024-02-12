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Совет ЕС обязал сохранять прибыль от замороженных активов России для возможной помощи Украине
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В странах Евросоюза, G7 и Австралии заблокировано активов Банка России на 280 миллиардов долларов undefined
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Совет ЕС обязал сохранять прибыль от замороженных активов России для возможной помощи Украине

В странах Евросоюза, G7 и Австралии заблокировано активов Банка России на 280 миллиардов долларов

Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст правовую базу для использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка для Украины. 


Центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций ЕС, а также хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.


Это решение является шагом к возможному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от российских активов для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции, сказано в сообщении Совета Евросоюза.


В странах ЕС, G7 и Австралии заблокированы активы Банка России примерно на 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов). Более двух третей от этой суммы находится в государствах Евросоюза. В МИД России назвали заморозку активов воровством.

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