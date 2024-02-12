Вице-президент США Харрис заявила о готовности возглавить страну вместо 81-летнего Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет готова в случае необходимости исполнять обязанности американского лидера Джо Байдена. Так она ответила на соответствующий вопрос газеты The Wall Street Journal. Журналисты напомнили, что возраст 81-летнего Байдена вызывает беспокойство избирателей.





Издание отмечает, что в последние месяцы 59-летняя Харрис занялась большим кругом задач: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до более заметной роли в ситуации с войной Израиля и ХАМАС. По словам вице-президента США, все, кто видел ее работу, убеждены в ее способности руководить.





Интервью с Харрис было записано за два дня до выхода доклада спецпрокурора Роберта Хура о секретных документах в доме Байдена. Отчет был опубликован 8 февраля, в нем спецпрокурор обосновал решение не предъявлять Байдену уголовные обвинения в ненадлежащем хранении документов. Хур счел, что президента было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».





В докладе говорилось, что у Байдена при общении с командой спецпрокурора проявились проблемы с памятью, например, он не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом США (2009-2017 годы) и назвать дату кончины своего сына Бо (2015 год).





Байден — старейший президент в истории США. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с компанией Ipsos, более 80% американцев считают, что нынешний глава государства слишком стар для еще одного президентского срока.