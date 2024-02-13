«Ъ»: Генпрокуратура потребовала конфисковать три металлургических завода из-за незаконной приватизации

Генпрокуратура требует в суде конфискации в пользу государства трех предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за незаконной, по ее версии, приватизации в 1990-е. Ведомство настаивает, что для перевода в частную собственность заводов, относившихся к военно-промышленному комплексу, требовалось разрешение правительства России. Такие подробности иска Генпрокуратуры приводит «Коммерсантъ».





Речь идет о Серовском заводе ферросплавов, Челябинском электрометаллургическом комбинате и Кузнецком заводе ферросплавов. Генпрокуратура отмечает, что предприятия промышленной группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.





По версии ведомства, Свердловский областной комитет по управлению госимуществом «явно действовал с превышением полномочий», когда в 1993-1999 годах вместе с областным фондом имущества распределил 100% акций Серовского завода ферросплавов, «которые им не принадлежали». Такое же нарушение допустили власти Челябинской и Кемеровской областей, пишет «Ъ». Согласно правилам программы приватизации на 1992 год, решение об акционировании и переводе предприятий ВПК в частную собственность относилось к компетенции правительства, и кабмин такого решения не принимал.





Предприятия ЧЭМК принадлежат АО «Компания «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых. В иске сказано, что Антипов оформил заводы на это юрлицо в феврале 2023 года, затем предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, попали под контроль резидентов недружественных государств, в частности канадско-швейцарской RFA International. Компания выступает трейдером ЧЭМК.





Продукция заводов в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, поставляющие оружие на Украину, при этом Антипов вместе со «связанными с ним лицами» выводит активы предприятий на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов.





В группе ЧЭМК, в свою очередь, заявили, что предприятия не являются частью ВПК. В холдинге отмечают, что поставляют ферросплавы металлургическим предприятиям — ММК, НЛМК, «Северстали» и другим, а уже они отправляют сталь оборонным заводам. Гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский отметил, что приоритетом является внутренний рынок и что в то же время предприятие вынуждено искать потребителей своей продукции «по всему миру», чтобы сохранить рабочие места. В компании назвали неоднозначными данные о попадании под контроль недружественных стран, поскольку все промышленные компании РФ экспортируют продукцию на Запад.





В компании добавили, что такая же схема приватизации, как на трех заводах, использовалась «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями», но «ошибки» выявлены спустя 32 года только у Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов.





«Коммерсантъ» отмечает, что именно нарушения при приватизации послужили основанием для удовлетворения исков Генпрокуратуры о возврате в собственность РФ таких крупных предприятий, как АО «Волжский оргсинтез» и АО «Метафракс Кемикалс», а также многих других. Решение по заводам ЧЭМК еще не принято, но на прошлой неделе Арбитражный суд Свердловской области, где проходит разбирательство, арестовал акции, движимое и недвижимое имущество трех предприятий.