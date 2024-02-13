В «МегаФоне» рассказали, что турпоток из Китая в Россию за год вырос в 2,5 раза

Число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из КНР вырос в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные исследования «МегаФона», сообщили Daily Storm в пресс-службе компании.





Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 регионов также вошли Приморский край, Амурская область, Забайкальский край, Мурманская, Иркутская и Тверская области, Татарстан.





Во время путешествия по России туристы из Китая тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, объединяющий функции мессенджера, мобильного банка и соцсети, далее идут мессенджер QQ и поисковик Baidu.com.





Турпоток из Объединенных Арабских Эмиратов по объему уступает только китайскому среди азиатских государств — в сравнении с январем 2023 года число туристов из ОАЭ выросло в 2,8 раза. Далее идут вьетнамцы (рост на 85%), иранцы (75%) и японцы (31%).