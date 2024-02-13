Суд ужесточил приговор Кагарлицкому со штрафа на пять лет колонии

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма, вместо штрафа ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РИА Новости.





Суд также запретил ему администрировать сайты на срок два года. Кагарлицкого взяли под стражу в зале суда. Заседание проходило в закрытом военном городке Власиха.





В декабре Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре назначил Кагарлицкому наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей с запретом заниматься администрированием сайтов на два года. Прокуратура подала жалобу на приговор и потребовала ужесточить наказание.





На сегодняшнем заседании обвинитель назвал приговор первой инстанции чрезмерно мягким. Он попросил убрать из вердикта указание на признание активного способствования раскрытию преступления, так как суд в приговоре не отразил, какие именно действия осужденного способствовали этому. Защита призвала не менять решение, подчеркнув, что назначенный штраф уже погашен.





Адвокат Кагарлицкого говорил, что его подзащитному вменяется публикация видео, которое касалось взрыва на Крымском мосту в 2022 году. Сам социолог заявил на сегодняшнем заседании, что не отрицает сам факт размещения видео, но у него не было намерения нанести вред России.