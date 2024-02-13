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МВД России объявило в розыск премьера Эстонии из-за уничтожения советских памятников
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Также правоохранители разыскивают госсекретаря республики Таймара Петеркопа undefined
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МВД России объявило в розыск премьера Эстонии из-за уничтожения советских памятников

Также правоохранители разыскивают госсекретаря республики Таймара Петеркопа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России. ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что в отношении эстонского политика возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.


В базе розыска Министерства внутренних дел РФ днем рождения Каллас указано 17 июня 1977 года. При этом в открытых источниках говорится, что она родилась 18 июня.


Также МВД объявило в розыск госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он тоже проходит по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.


О том, что в отношении Каллас и Петеркопа возбудили дело, первой сообщила «Медиазона» (признана иноагентом). Фигурантами расследования также стали министр культуры Литвы Симонас Кайрис и 59 из 68 депутатов сейма (парламента) Латвии, голосовавших за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов. Издание обнаружило это, собрав полную базу розыска МВД.


Следственный комитет России в сентябре 2023 года заочно обвинил в осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранцев, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

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