МВД России объявило в розыск премьера Эстонии из-за уничтожения советских памятников

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России. ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что в отношении эстонского политика возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.





В базе розыска Министерства внутренних дел РФ днем рождения Каллас указано 17 июня 1977 года. При этом в открытых источниках говорится, что она родилась 18 июня.





Также МВД объявило в розыск госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Он тоже проходит по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.





О том, что в отношении Каллас и Петеркопа возбудили дело, первой сообщила «Медиазона» (признана иноагентом). Фигурантами расследования также стали министр культуры Литвы Симонас Кайрис и 59 из 68 депутатов сейма (парламента) Латвии, голосовавших за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов. Издание обнаружило это, собрав полную базу розыска МВД.





Следственный комитет России в сентябре 2023 года заочно обвинил в осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранцев, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.