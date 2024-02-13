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День святого Валентина не будут праздновать в детских учреждениях Татарстана в этом году
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В школах и детсадах переключают внимание на День семьи, любви и верности, заявила Ирина Волынец undefined
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День святого Валентина не будут праздновать в детских учреждениях Татарстана в этом году

В школах и детсадах переключают внимание на День семьи, любви и верности, заявила Ирина Волынец

День святого Валентина не будут официально праздновать в детских учреждениях Татарстана в этом году. Об этом Daily Storm рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. 


«Мы сейчас переключаем внимание на 8 июля — День семьи, любви и верности. И официально отмечать праздник 14 февраля в школах, детских садах и прочих детских учреждениях республики не будут, не планируется», — сообщила Волынец.


Детский омбудсмен в Татарстане напомнила, что День семьи, любви и верности — это государственный праздник. «Поэтому внимание нужно привлекать именно к нему, это по-настоящему наш праздник, наш день!» — добавила она.


«А 14 февраля был навязан нам западной культурой, по сути своей он чужд нам. Хотя стоит признать, что за эти долгие годы [праздник] прижился во многих семьях, в сознании многих людей. Поэтому нам нужно наше общество переориентировать сейчас на 8 июля», — заключила Ирина Волынец.


Накануне, 12 февраля, в столице Татарстана из-за мороза отменили праздничное мероприятие ко Дню влюбленных на Кремлевской набережной. Но в казанском парке «Черное озеро» состоится сразу несколько акций в честь праздника — в том числе «Вечер быстрых знакомств на катке». Об этом рассказали в Дирекции парков и скверов Казани.

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#день влюбленных #14 февраля #татарстан #день святого валентина
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