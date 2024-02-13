Исследовательские компании: Не более 38% россиян будут отмечать День святого Валентина

Не более 38% россиян будут отмечать День святого Валентина. При этом большинство празднующих на 14 февраля останутся дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательских компаний.





О каждом восьмом опрошенном (12%), который отпразднует 14 февраля, Daily Storm рассказали в Исследовательском центре портала Superjob.





78% граждан сообщили, что не будут отмечать этот праздник. Россияне моложе 34 лет чаще остальных отвечали, что отпразднуют День всех влюбленных (20%).





3 из 10 мужчин подарят цветы своим возлюбленным на этот праздник. Больше всего таких мужчин в возрастной группе моложе 34 лет — половина респондентов этого возраста собирается купить букеты.





В российских компаниях праздничное настроение на 14 февраля встречается еще реже — только в 1 из 100 предприятий подготовили активности на День святого Валентина.





Результаты исследования «Авито» более оптимистичные — 38% россиян планируют устроить 14 февраля праздник. Об этом пишет «Газета.ру».





Больше половины из них (55%) будут праздновать День всех влюбленных дома, еще 20% — в ресторане, остальные проведут его за городом, в кино, театре или СПА-салоне.