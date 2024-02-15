«Вокруг детские площадки»: что известно о районе Белгорода, где находится ТЦ

Белгород 15 февраля подвергся ракетной атаке, в результате которой был частично разрушен торговый центр в одном из районов. По данным властей, помимо ТЦ, повреждены несколько частных землевладений и сооружения одного из промышленных предприятий города, а осколки снарядов попали в машины и магазин. Местные жители рассказали Daily Storm, что район, в котором прогремел взрыв, расположен совсем недалеко от центра Белгорода.





«У меня квартира в этом районе. Сам район спальный. Здесь есть и многоквартирные дома, и большой частный сектор. Находится он практически в центре города. Всего лишь одна остановка, можно сказать, центральная часть», — поделился житель дома, около которого произошел удар.





По словам собеседника, вокруг обстрелянного торгового центра всегда много детей и пожилых. Немало людей можно встретить и в «Магните» — это единственный продуктовый магазин в округе.





«На первом этаже там расположен продуктовый магазин «Магнит», а на втором — магазинчики небольшие. Но прямо вокруг детские площадки есть, там обычно гуляют мамы и бабушки с детьми. Магазин очень посещаемый. Потому что в нашем районе не так много магазинов вообще. В радиусе, может, полукилометра больше нет ничего», — добавил очевидец.





Как утверждает другой собеседник издания, сирен перед падением ракеты слышно не было.





«Были очень громкие хлопки, примерно четыре. Сначала услышали два хлопка, потом через несколько секунд еще два. Сразу задрожали окна, но их не выбило. Никаких сирен мы не слышали», — рассказала сотрудница организации, работающей неподалеку от места прилета.





Обстрел Белгорода, по информации СМИ, произошел около 12:30. За несколько минут до этого губернатор Вячеслав Гладков предупредил жителей о возможной опасности и просил их укрыться в безопасных местах. По предварительным данным Минздрава, погибли шесть человек, 17 получили ранения — среди них четверо детей.





Помимо торгового центра, пострадали семь частных землевладений. В многоквартирных домах выбиты окна. Повреждения замечены и на территории местного промышленного предприятия.





Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала ракетный удар по Белгороду «очередным актом терроризма со стороны киевского режима». Она также сообщила, что представители России вынесут на рассмотрение Совета Безопасности ООН удар ВСУ по Белгороду 15 февраля.





Губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях выразил соболезнования белгородцам. «Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется», — написал он.





В Министерстве обороны России подтвердили атаку ВСУ по территории России. В ведомстве заявили, что армия Украины нанесла удар по Белгороду из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Средствами ПВО сбиты 14 снарядов над Белгородской областью.