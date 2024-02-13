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Четверо армянских военных погибли в результате «операции возмездия» со стороны Азербайджана
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Удары нанесены по боевому посту на границе между двумя странами undefined
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Четверо армянских военных погибли в результате «операции возмездия» со стороны Азербайджана

Удары нанесены по боевому посту на границе между двумя странами

В результате обстрела Вооруженными силами Азербайджана армянских позиций в районе села Неркин Ханд Сюникской области погибли четверо армянских военных, еще один ранен, сообщило Минобороны республики.


Ранее Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила о проведении «операции возмездия» на границе с Арменией в ответ на «провокацию» со стороны Еревана. Боевой пост армянской армии был полностью уничтожен. По версии ГПС, с этой позиции 12 февраля был открыт огонь по азербайджанскому военному. Он получил ранение.


На границе двух стран последние месяцы не было нарушений режима прекращения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.

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Азербайджан освободит 32 армянских военных в обмен на двух своих

При этом Баку оговорился, что не отпустит лидеров Нагорного Карабаха 7 декабря 2023
Dailystorm - Азербайджан освободит 32 армянских военных в обмен на двух своих
#азербайджан #армения #конфликт
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