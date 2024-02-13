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Сенат США одобрил пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов
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Теперь законопроект поступит в палату представителей, и если его примут, то отправится на подпись Байдену undefined
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Сенат США одобрил пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов

Теперь законопроект поступит в палату представителей, и если его примут, то отправится на подпись Байдену

Сенат США принял законопроект о выделении примерно 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, сообщает Reuters. Большая часть этой суммы, 61 миллиард, предназначена Киеву.


14 миллиардов долларов пойдут на помощь Израилю, почти пять миллиардов — на поддержку партнеров Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. Около девяти миллиардов будут израсходованы на гуманитарную помощь в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, Украине и других зонах конфликтов по всему миру, пишет агентство.


За законопроект проголосовали 70 сенаторов, в том числе 22 республиканца, против — 29. Из сената, контролируемого демократами, документ поступит в палату представителей, где большинство у республиканцев. Если конгрессмены поддержат проект, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.


Глава Белого дома запросил у Конгресса 61 миллиард долларов на помощь Киеву в октябре. В общей сложности правительство США хотело бы получить около 106 миллиардов на поддержку Украины, Израиля и противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


В законопроекте, который принял сенат, нет положений об усилении охраны границы с Мексикой. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что конгрессмены не будут рассматривать проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения этого условия.


Изначально в проекте было положение по южной границе, но после критики бывшего президента США Дональда Трампа, идущего на выборы от республиканцев, сенаторы от этой партии отвергли эти поправки, сообщает телеканал CNN.


Многие республиканцы также выступают против дальнейшей помощи Киеву. Трамп настаивает, что иностранная помощь должна предоставляться в форме займа.

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