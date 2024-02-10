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Столтенберг допустил десятилетия конфронтации НАТО с Россией
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Военный блок не хочет прямого столкновения с РФ, но должен быть готов к долгому противостоянию, подчеркнул генсек undefined
Новости

Столтенберг допустил десятилетия конфронтации НАТО с Россией

Военный блок не хочет прямого столкновения с РФ, но должен быть готов к долгому противостоянию, подчеркнул генсек

Странам-членам НАТО нужно нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России». Об этом газете Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.


По словам Столтенберга, если РФ одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».


Также он заявил: для того, чтобы этого избежать, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО. 


В начале декабря Столтенберг высказал мнение, что нужно готовиться к «плохим новостям» с Украины. Так глава альянса ответил на вопрос, опасается ли он, что в будущем ситуация в стране ухудшится.

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#военная подготовка #нато #столтенберг
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