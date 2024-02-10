В Петербурге после обнаружения на заводе взрывного устройства завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения взрывчатого вещества на территории промышленной зоны. Об этом сообщили в главке МВД РФ по городу.





Правоохранители подчеркнули, что взрывчатое вещество было найдено на территории промзоны, находящейся на дороге на Петро-Славянку.





Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Ранее Telegram-канал «112» сообщал о мощном взрывном устройстве на территории Всеволожского алюминиевого завода в Санкт-Петербурге. По информации ресурса, упакованный в целлофан корпус с проводами нашли в снегу возле одного из складов.





Полицеским предстоит выяснить, кто оставил устройство на территории промышленного предприятия.





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