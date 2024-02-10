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ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать 75% опрошенных россиян
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На втором месте Даванков undefined
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ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать 75% опрошенных россиян

На втором месте Даванков

Среди тех, кто собирается на выборы, 75% проголосовали бы за самовыдвиженца Путина, если бы выборы главы государства состоялись 11 февраля. На втором месте — кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. За него проголосовали бы 5% граждан. Это следует из опроса ВЦИОМ. 


Третье место разделили бы Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набрав по 4%.


По данным ВЦИОМ, 62% россиян сообщили, что точно пойдут голосовать, 14% — скорее примут участие, 4% — скорее не примут участие, 7% ответили, что точно не пойдут на избирательные участки. 


Кроме того, 2% граждан России заявили, что придут на участки, однако испортят бюллетень.


Выборы президента России планируют провести с 15 по 17 марта 2024 года. В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию страны в 2020 году, действующий глава государства Владимир Путин имеет право участвовать в выборах. Он выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца. 

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#владислав даванков #цик #выборы президента #владимир путин
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