ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать 75% опрошенных россиян

Среди тех, кто собирается на выборы, 75% проголосовали бы за самовыдвиженца Путина, если бы выборы главы государства состоялись 11 февраля. На втором месте — кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. За него проголосовали бы 5% граждан. Это следует из опроса ВЦИОМ.





Третье место разделили бы Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набрав по 4%.





По данным ВЦИОМ, 62% россиян сообщили, что точно пойдут голосовать, 14% — скорее примут участие, 4% — скорее не примут участие, 7% ответили, что точно не пойдут на избирательные участки.





Кроме того, 2% граждан России заявили, что придут на участки, однако испортят бюллетень.





Выборы президента России планируют провести с 15 по 17 марта 2024 года. В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию страны в 2020 году, действующий глава государства Владимир Путин имеет право участвовать в выборах. Он выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.