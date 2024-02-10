В Госдуме попросили главу МВД Колокольцева проверить инцидент в Екатеринбурге, где женщина на внедорожнике перекрыла дорогу к детской больнице

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила главу МВД России Владимира Колокольцева проверить инцидент, произошедший в Екатеринбурге. Там водитель внедорожника перекрыла путь машине скорой помощи, оставив автомобиль у шлагбаума детской больницы. Официальное письмо депутата есть у Daily Storm.





Как рассказала Останина, женщина заблокировала проезд, а на замечания людей отреагировала нецензурной бранью. Останина обратила внимание на то, что в результате нарушения со стороны автолюбительницы, скорая помощь с тяжелобольным маленьким пациентом не смогла проехать, и фельдшеру пришлось на руках нести его в больницу.





Депутат попросила Колокольцева поручить проверить данный факт нарушения ПДД и привлечь к административной ответственности водителя, а также высказать позицию министерства относительно ужесточения наказания за подобное правонарушение, если оно препятствует своевременному оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, тяжелобольным лицам.





Парламентарий также подчеркнула, что в СМИ «все чаще появляются публикации о случаях, когда автолюбители препятствуют проезду спецтранспорта, будь то скорая помощь или транспорт противопожарных служб».