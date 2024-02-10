Президент Венгрии Новак объявила о своей отставке из-за помилования помощника педофила

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в связи с помилованием осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу. Об уходе с поста она объявила в эфире общественного телевидения.





Новый глава государства должен быть избран парламентом в течение тридцати дней после окончания президентского мандата, пишет местное издание Index.





Новак заверила, что не знала о совершенном помилованным преступлении и попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также жертвам преступлений, «которые могли подумать, что я не заступаюсь за них».





Отмечается, что замдиректора приюта в Бичке с помощью шантажа заставил нескольких пострадавших отказаться от своих показаний против директора-педофила, который с 2004 по 2016 год домогался как минимум десяти несовершеннолетних мальчиков. Директор получил восемь лет лишения свободы, его заместитель — три года и четыре месяца.





Глава государства помиловала заместителя директора в апреле 2023 года перед визитом в страну Папы Римского. Это вызвало большой общественный резонанс.





Каталин Новак была президентом Венгрии с 10 мая 2022 года. Ей 46 лет. Новак — мать троих детей.