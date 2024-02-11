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В Калмыкии произошел взрыв в центре психологической помощи, один человек погиб, двое пострадали
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Также сообщается, что ранены трое сотрудников Росгвардии, проводившие обыск дома у подозреваемого undefined
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В Калмыкии произошел взрыв в центре психологической помощи, один человек погиб, двое пострадали

Также сообщается, что ранены трое сотрудников Росгвардии, проводившие обыск дома у подозреваемого

В Калмыкии возбудили уголовное дело после подрыва неустановленного устройства в центре психологической поддержки в Элисте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. 


По версии следствия, мужчина, который, предварительно, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в центр как клиент и повздорил с работником заведения. 


Виновник ЧП, бросивший взрывчатый предмет, получил несовместимые с жизнью травмы. Сотрудник центра и его родственник с тяжелыми ранениями попали в республиканскую больницу 


По словам мэра Элисты Шафрана Тепшинова, после ЧП создали оперативный штаб, открыли горячую линию.


Telegram-канал «112» сообщил, что в Элисте сработало еще одно взрывное устройство. По данным ресурса, пострадали трое сотрудников Росгвардии, которые проводили обыск дома у 29-летнего подозреваемого, совершившего преступление в центре психологической поддержки. 

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#элиста #калмыкия #взрыв
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