В Кемеровской области в аварии с двумя автобусами пострадали 14 человек

В Кемеровской области легковая машина столкнулась с двумя автобусами. В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три водителя. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.





По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом «Волгабас», после чего в автомобили врезался ЛиАЗ.





По данным правоохранителей, всего в двух автобусах находились 56 человек, пострадали 14 человек, в том числе водители транспортных средств.





Следователи уже возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.