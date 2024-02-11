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В Кемеровской области в аварии с двумя автобусами пострадали 14 человек
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Среди получивших травмы — водители транспортных средств undefined
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В Кемеровской области в аварии с двумя автобусами пострадали 14 человек

Среди получивших травмы — водители транспортных средств

В Кемеровской области легковая машина столкнулась с двумя автобусами. В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три водителя. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.


По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом «Волгабас», после чего в автомобили врезался ЛиАЗ. 


По данным правоохранителей, всего в двух автобусах находились 56 человек, пострадали 14 человек, в том числе водители транспортных средств.


Следователи уже возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.

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#кемеровская область #кузбасс #дтп
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