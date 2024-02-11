В Приморье 22 человека отравились в кафе

В Приморье 22 человека за пять дней отравились едой в кафе. Прокуратура в городе Дальнереченск проводит проверку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.





В ведомстве отметили, что в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились местные жители с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подчеркнули в прокуратуре.





На данный момент в больнице находится 21 человек. Состояние пострадавших неизвестно.





Летом 2023-го в городе Магнитогорске Челябинской области 25 человек были госпитализированы после отравления шаурмой, в том числе двое детей.





20 июня того же года глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека, в их числе 22 ребенка.