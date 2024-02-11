«Украинцы придут и убьют тебя, тебя конкретно, прилетит граната и мина!»: Журналист Карпенко накричал на мать пленного российского солдата

Украинский журналист Дмитрий Карпенко оскорбил мать российского военного, попавшего в плен. Он пригрозил ей расправой и заявил, что необходимо «убить всех нелюдей». Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube.





В ходе беседы Карпенко разрешил россиянину поговорить с матерью. Сначала военнослужащий рассказал ей, что попал в плен после первого штурма. Он также заявил, что украинские военные относятся к нему нормально и солдат ожидает обмена.





Мужчина рассказал матери, что для того, чтобы это произошло быстрее, ей необходимо обратиться в военкомат, часть и военную прокуратуру. Мать пояснила, что уже посетила военкомат в Кирове и «отправила письмо в Москву».





Далее в разговор вмешался журналист Карпенко. Он заявил женщине, которая сказала, что не интересуется политикой, что украинцы «придут и убьют тебя, тебя конкретно, тебе прилетит граната и мина».





В ответ мать российского солдата сказала, что ей «наплевать на все это» и снова отметила, что не разбирается в политике. Карпенко снова выразил мнение, что «вас всех надо убить, вы нелюди».





Женщину возмутил тон журналиста, затем Карпенко назвал ее «тупой» и заявил, что ему не стыдно говорить так с человеком, который старше его.





Из разговора сына с матерью также следует, что на специальную военную операцию он отправился из колонии.