Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Об этом сообщают издания РБК и РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИДе.





Собеседник агентства заявил, что еще в апреле 2023 года Киев заявил о расторжении договора аренды с посольством России, а Москва пообещала дать зеркальный ответ.





Он также добавил, что «по дошедшим сведениям» договор аренды с украинским посольством расторгнут, но «ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание».









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