Новости
Новости 18+
St
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве
18+
Утверждается, что это стало зеркальным ответом на действия украинской стороны undefined
Новости

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Утверждается, что это стало зеркальным ответом на действия украинской стороны

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Об этом сообщают издания РБК и РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИДе.


Собеседник агентства заявил, что еще в апреле 2023 года Киев заявил о расторжении договора аренды с посольством России, а Москва пообещала дать зеркальный ответ.


Он также добавил, что «по дошедшим сведениям» договор аренды с украинским посольством расторгнут, но «ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание».



Заметка дополняется

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#украина #посольство #мид
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии