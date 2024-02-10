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В Кремле сообщили, что у США нет политической воли или желания вести переговоры с Россией
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Песков подчеркнул, что Вашингтону прекрасно известна позиция президента Путина undefined
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В Кремле сообщили, что у США нет политической воли или желания вести переговоры с Россией

Песков подчеркнул, что Вашингтону прекрасно известна позиция президента Путина

Кремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 


Песков также подчеркнул, что интервью президента России Путина американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону не призвано донести точку зрения РФ до властей США, так как они «прекрасно знают посылы» российского лидера. 


Ранее Песков заявил, что интервью главы государства Карлсону — «это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами». 


Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Значительная часть их беседы касалась конфликта на Украине и отношений России и США. Также глава государства рассказал американскому журналисту об исторических предпосылках текущего кризиса. 

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#карлсон #песков #переговоры #владимир путин
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