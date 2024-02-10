Володин заявил, что иностранных агентов нужно лишить возможности зарабатывать в России

Депутаты Госдумы считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России. Сейчас обсуждается законопроект о запрете размещать на их ресурсах рекламу гражданам РФ и отечественным компаниям. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Он отметил, что люди возмущены, так как блогеры, действующие в интересах недружественных государств и «льющие грязь на страну», по-прежнему зарабатывают деньги на гражданах РФ и отечественных компаниях.





По информации Володина, в Госдуму поступает множество обращений с вопросом о том, почему на ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний.





24 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о полномочиях Министерства юстиции РФ по контролю за иностранными агентами. Согласно ему, ведомство может проводить плановые и внеплановые проверки в отношении иноагентов.