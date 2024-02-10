Песков заявил, что интервью Путина Карлсону — возможность для президента России быть услышанным на Западе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону — «это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами». Об этом Песков сообщил ТАСС.





Он обратил внимание на то, что 100 миллионов просмотров интервью Путина Карлсону на Западе не означают поддержку, но люди «хотя бы будут думать».





Песков напомнил о словах президента в интервью Карлсону, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США. Однако отметил, что «на этом фоне главное — дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением».





Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом.





Также президент обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.