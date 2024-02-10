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Российские силы ПВО сбили в небе над Брянской областью три украинских дрона
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Противник применил беспилотники самолетного типа, заявили в ведомстве undefined
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Российские силы ПВО сбили в небе над Брянской областью три украинских дрона

Противник применил беспилотники самолетного типа, заявили в ведомстве

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России. 


Отмечается, что противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Информации о пострадавших и повреждениях нет. 


Брянская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Так, военное ведомство докладывало, что в ночь на 9 февраля ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией четырех регионов России и акваторией Черного моря. 


В Курской области сбито два дрона, в Брянской — пять, в Орловской — четыре, в Краснодарском крае — два, над акваторией Черного моря — шесть, было сказано в сообщении министерства. 

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#беспилотник #специальная военная операция #брянская область #пво
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