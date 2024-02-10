Российские силы ПВО сбили в небе над Брянской областью три украинских дрона

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.





Отмечается, что противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Информации о пострадавших и повреждениях нет.





Брянская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Так, военное ведомство докладывало, что в ночь на 9 февраля ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией четырех регионов России и акваторией Черного моря.





В Курской области сбито два дрона, в Брянской — пять, в Орловской — четыре, в Краснодарском крае — два, над акваторией Черного моря — шесть, было сказано в сообщении министерства.