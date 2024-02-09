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Минюст признал иноагентом компанию карикатуриста Елкина
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Всего в реестре сейчас 764 человека и организаций undefined
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Минюст признал иноагентом компанию карикатуриста Елкина

Всего в реестре сейчас 764 человека и организаций

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов ООО «Елкин картон». Об этом говорится на сайте ведомства. При этом причина внесения этой организации в реестр ведомством не приводится.


В реестре подчеркивается, что основанием для включения компании является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».


15 апреля 2022 года, в список иноагентов был внесен создатель компании, художник и архитектор Сергей Елкин. В России он стал широко известен благодаря карикатурам, в том числе на российских политиков и бизнесменов, которые публиковались в крупных СМИ.


После начала российской спецоперации на Украине ряд выполненных им карикатур, в частности на государственных деятелей РФ, публиковались в немецком издании Deutsche Welle (признано иноагентом).


Неделю назад Минюст признал иноагентом главу совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олега Орлова. Также в реестр были внесены еще пять человек. Всего в списке находятся более 750 людей и юрлиц.

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#минюст #карикатура #рф
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