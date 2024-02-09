Активист из Башкирии извинился за просьбу к Путину «закрыть срамные места» у монумента «Родина-мать»

Башкирский активист Расул Ахияретдинов принес извинения за свою просьбу к президенту Владимиру Путину «закрыть срамные места» у монумента «Родина-мать» в Волгограде.





На опубликованном в Telegram-каналах видео Ахияретдинов говорит, что его дед сражался за Сталинград, он единственный, кто вернулся с войны. По словам активиста, он не хочет раскола в России.





Свои извинения активист адресовал ветеранам Великой отечественной войны и всем, кого могли задеть его высказывания. Он отметил, что Россия «проходит нелегкие времена», поэтому ему не стоило делать заявление о монументе «Родина-мать».





Видео с просьбой Ахияретдинова реконструировать скульптуру появилось в соцсетях 8 февраля. Активист сказал, что пообщался в Волгограде с мусульманским и православным духовенством и другими горожанами, все они якобы недовольны внешним видом статуи.





Обращаясь к Путину, Ахияретдинов упомянул усилия президента по укреплению традиционных семейных ценностей, стимулированию рождаемости и борьбе с влиянием Запада. В беседе с изданием V1.ru активист уточнил, что его не устраивают «торчащие соски» у «Родины-матери». Внешний вид скульптуры он сравнил с полуголой вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, где были «гомосексуальные* моменты и падение нравственности».





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