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На майдане Незалежности прошел митинг за возвращение Залужного на пост главкома ВСУ
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В акции участвовали около 70 человек, они скандировали «Зелю прочь!» undefined
Новости

На майдане Незалежности прошел митинг за возвращение Залужного на пост главкома ВСУ

В акции участвовали около 70 человек, они скандировали «Зелю прочь!»

На майдане Незалежности, центральной площади Киева, около 70 человек вышли на акцию протеста с требованием вернуть Валерия Залужного на пост главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна».


Митингующие скандировали «Зелю геть» (с украинского «Зелю — долой!»), имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. На акции практически не было правоохранителей. Примерно в 18:30 (19:30 мск) «Страна» написала, что протестующие расходятся.

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Зеленский отправил в отставку Залужного, командовавшего украинскими Вооруженными силами с июля 2021 года, 8 февраля. На посту главкома ВСУ его сменил Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины.


Отставка Залужного произошла после многочисленных сообщений СМИ о разногласиях генерала и президента на фоне неудачного контрнаступления украинской армии.

В офисе Зеленского назвали причины отставки Залужного с поста главкома ВСУ

В частности, необходимо пересмотреть тактику, написал Михаил Подоляк 8 февраля 2024
Dailystorm - В офисе Зеленского назвали причины отставки Залужного с поста главкома ВСУ
#залужный #майдан #украина
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