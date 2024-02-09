На майдане Незалежности прошел митинг за возвращение Залужного на пост главкома ВСУ

На майдане Незалежности, центральной площади Киева, около 70 человек вышли на акцию протеста с требованием вернуть Валерия Залужного на пост главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна».





Митингующие скандировали «Зелю геть» (с украинского «Зелю — долой!»), имея в виду президента Украины Владимира Зеленского. На акции практически не было правоохранителей. Примерно в 18:30 (19:30 мск) «Страна» написала, что протестующие расходятся.