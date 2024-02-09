Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Daily Storm порассуждал о заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) о прививках. По мнению священнослужителя, вакцинация — это инструмент для отказа от традиционных ценностей. Комментируя высказывание Кульбрега, Онищенко задался вопросом: «С точки зрения церкви хорошо или плохо, что человек живет дольше благодаря вакцине?»





Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский в эфире телеканала «Спас» 7 февраля сказал, что вакцинация — это инструмент для отказа от традиционных ценностей: «Этот искуситель [Всемирная организация здравоохранения] выстраивает систему управления людьми, чтобы они отказывались от традиционной системы ценностей, а главной ценностью избирали возможность короткой, временной жизни под управлением того, кто якобы эту жизнь дает: я дам тебе прививку — ты будешь жить».





«Я готов опосредованно не согласиться с митрополитом», — заявил Геннадий Онищенко.





Эксперт напомнил, что еще задолго до существования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — в 1768 году — императрица Екатерина вакцинировалась от оспы, чтобы своим примером сподвигнуть народ России тоже делать прививки.





«Вакцинация появилась не потому, что ее какой-то злой дядя придумал, а потому что к ней пришли эмпирически, методом наблюдения. Доярки никогда не болели натуральной человеческой оспой, <...> потому что они доили корову, коровья оспа есть еще. Это очень рядом друг с другом стоящие ортопоксвирусы. Если переводить на современный язык, это была перекрестная иммунизация, — рассказал Онищенко. — Человек подсмотрел у природы эту возможность. Потом, когда он поумнел, — ну, конечно, не до уровня Создателя — он придумал вакцину».





После проведения Интенсивной программы по ликвидации оспы в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о ликвидации этого заболевания в мире.





«Ликвидация оспы элиминация других инфекций типа кори, коклюша [была достигнута] с помощью этого же инструмента [вакцины], подсмотренного у природы, а все, что делается в природе, создал Бог, — объяснил Онищенко. — Мы нашей стране прибавили средней продолжительности предстоящей жизни 20 лет. Вот с точки зрения церкви, если человек дольше живет, это хорошо или плохо? Вопрос в пространство… Это хорошо или плохо, что он живет здоровой жизнью, не умирает, в детстве раннем от того, что он заразился оспой?»





Заявление митрополита Екатеринбургского также прокомментировал вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ученый назвал высказывание священника мракобесием и заявил, что «совершенно неправильно» отрицать эффективность и пользу вакцин.