Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Скончался президент HeadHunter Михаил Жуков, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ему было 55 лет. Когда и где пройдет прощание с Жуковым, станет известно позднее.





В компании назвали уход из жизни президента HeadHunter невосполнимой безвременной утратой и принесли соболезнования всем его родным и близким.





Жуков стал президентом HeadHunter в марте 2023 года. В 2008-2022-х он был генеральным директором компании. До прихода в HeadHunter Жуков долгое время работал в IT.





HeadHunter — один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире. Компания основана в 2000 году. Изначально ресурс назывался National Job Club.