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Умер президент HeadHunter Михаил Жуков
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Ему было 55 лет undefined
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Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Ему было 55 лет

Скончался президент HeadHunter Михаил Жуков, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ему было 55 лет. Когда и где пройдет прощание с Жуковым, станет известно позднее.


В компании назвали уход из жизни президента HeadHunter невосполнимой безвременной утратой и принесли соболезнования всем его родным и близким.


Жуков стал президентом HeadHunter в марте 2023 года. В 2008-2022-х он был генеральным директором компании. До прихода в HeadHunter Жуков долгое время работал в IT.


HeadHunter — один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире. Компания основана в 2000 году. Изначально ресурс назывался National Job Club.

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#работодатели #работа #бизнес
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