Новый главком ВСУ по прозвищу Мясник пообещал беречь жизни солдат

Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и остаются главной ценностью украинской армии, поэтому соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением подразделений с «интенсификацией обучения и подготовки личного состава» остается «как никогда актуальным». С таким заявлением выступил новый главком ВСУ Александр Сырский.





Генерал перечислил стоящие перед ним задачи. Это детальное планирование действий всех органов военного управления с учетом потребностей армии в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, «быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей».





Сырский также упомянул необходимость внедрения новых технических решений и использования успешного опыта, например, применение беспилотников, современных средств радиоэлектронной борьбы. Главком также отметил важность надежного тыла. Заявление Сырского опубликовано в его Telegram-канале.





Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ 8 февраля. Он сменил на этом посту Валерия Залужного, командовавшего украинскими Вооруженными силами с июля 2021 года.





Газета Politico сообщила, что Сырский непопулярен среди украинских военных. Подчиненные называют нового главкома генералом советского образца, который не жалеет солдат для достижения военных целей. Среди военных Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200 (фразу «груз 200» используют для обозначения погибших бойцов, вывозимых из зоны боевых действий. — Примеч. Daily Storm). Это связано с боями в Бахмуте (Артемовске), где при обороне города ВСУ потеряли много людей.





Сырскому 58 лет, он уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Генерал был командующим сухопутными войсками ВСУ с августа 2019 года. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины.