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Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов
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Политика обвиняют в оправдании терроризма undefined
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Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов

Политика обвиняют в оправдании терроризма

Росфинмониторинг включил лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.


Политика обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета. Он не признает свою вину. Удальцова отправили под стражу до 15 февраля.


Лидер «Левого фронта» говорил на судебном заседании в январе, что поводом для уголовного преследования стали посты в интернете об участниках марксистского кружка, арестованных в Уфе в 2020 году по делу о террористическом сообществе.


Удальцов был одним из лидеров протестов в 2011-2012 годах. В 2014-м активиста приговорили к четырем с половиной годам колонии по «болотному делу». На свободу политик вышел летом 2017-го. С тех пор его не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

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Dailystorm - Суд арестовал на месяц лидера «Левого фронта» Удальцова
#терроризм #левый фронт #сергей удальцов
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