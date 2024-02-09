Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.





Политика обвиняют в оправдании терроризма с использованием интернета. Он не признает свою вину. Удальцова отправили под стражу до 15 февраля.





Лидер «Левого фронта» говорил на судебном заседании в январе, что поводом для уголовного преследования стали посты в интернете об участниках марксистского кружка, арестованных в Уфе в 2020 году по делу о террористическом сообществе.





Удальцов был одним из лидеров протестов в 2011-2012 годах. В 2014-м активиста приговорили к четырем с половиной годам колонии по «болотному делу». На свободу политик вышел летом 2017-го. С тех пор его не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.