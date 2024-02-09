Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову* присвоены звания Героев Украины, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.





Документы датированы 8 февраля. Тогда же глава государства подписал указы об увольнении Залужного и назначении на должность главкома ВСУ Александра Сырского. До прихода на этот пост генерал командовал сухопутными войсками Украины.





Сырский крайне непопулярен среди украинских военных, пишет газета Politico. Подчиненные называют нового главкома генералом советского образца, который не жалеет солдат для достижения военных целей. Среди военных Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200 (фразу «груз 200» используют для обозначения погибших бойцов, вывозимых из зоны боевых действий).





Сырскому 58 лет, он уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Генерал был командующим сухопутными войсками ВСУ с августа 2019 года. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины.





Газета The Times писала в конце января, что помимо Сырского руководство Украины рассматривало в качестве преемника Залужного на посту главкома ВСУ Буданова. Тогда издание сообщило, что оба отказались от этого предложения.





*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.