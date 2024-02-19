В ГУР подтвердили смерть российского пилота, угнавшего по заданию Украины вертолет Ми-8

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили смерть российского пилота Кузьминова, угнавшего вертолет для Киева. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.





Ранее стало известно, что в Испании нашли мертвым угнавшего российский вертолет летчика Максима Кузьминова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.





Как пишет газета ABC, его тело было найдено на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями. Согласно одной из версий, устранить Кузьминова могли украинские спецслужбы, утверждает издание.





Валенсийское издание Eureka news пишет, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Его соседи рассказали полиции, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни».





По данным СМИ, сейчас специалисты судебной и научной медицины работают над тем, чтобы найти больше улик для расследования убийства.





В августе 2023 года Кузьминов, будучи капитаном Военно-космических сил России, угнал вертолет Ми-8 по заданию украинской разведки. Вместе с Кузьминовым летели штурман и бортовой техник. Они не подозревали об угоне, а когда узнали, то отказались в нем участвовать. Кузьминов позже заявил, что они, «возможно, были ликвидированы».