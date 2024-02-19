В совете директоров «Ленфильма» отреагировали на объявление в розыск гендиректора студии

В совете директоров «Ленфильма» прокомментировали новости об объявлении в розыск главы киностудии. По мнению Алексея Германа — младшего, Федор Щербаков проходит по уголовному делу как свидетель.





«Я фактически ничего не знаю. Я так понимаю, что его хотят вызвать как свидетеля. Уже, точнее [вызвали]. Я знаю, что к «Ленфильму» это точно отношения не имеет. Все», — поделился с Daily Storm член совета директоров «Ленфильма» Алексей Герман — младший.





В пресс-службе киностудии рассказали, что Федор Щербаков в неоплачиваемом отпуске до 29 февраля. Его обязанности временно исполняет заместитель по безопасности Алексей Тратников. Никакой информации о деле генерального директора в «Ленфильм» не поступало.





«Киностудия работает в штатном режиме», — заявили в «Ленфильме».





В ноябре 2023 года источники Ura.ru сообщали, что основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI Федор Щербаков покинул страну из-за потенциального уголовного преследования. По их данным, глава «Ленфильма» улетел в Турцию. Незадолго до отъезда Щербакова был арестован его пиарщик Антон Сафонов. СМИ предполагали, что он требовал у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа Тины Канделаки, два миллиона рублей в обмен на отказ публиковать в соцсетях компромат.





Информация о розыске генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова 19 февраля появилась в базе данных МВД России.