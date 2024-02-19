В Тинькофф Банке заверили клиентов в отсутствии для них рисков после признания Олега Тинькова иноагентом

В службе поддержки Тинькофф Банка заявили, что основатель организации Олег Тиньков (признан Минюстом иноагентом) не занимает в ней никаких должностей. Он также не имеет отношения к компаниям TCS Group (Группы «Тинькофф»).





Менеджеры «Тинькофф» в разговоре с изданием «Секрет фирмы» заверили, что «для клиентов банка никаких рисков нет».





16 февраля 2024 года Министерство юстиции признало Олега Тинькова иноагентом. По данным ведомства, проживающий за границей бизнесмен и основатель Тинькофф Банка выступал против спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике органов публичной власти России.





31 октября 2022 года Тиньков заявил о намерении отказаться от гражданства РФ. Предприниматель объяснил, что больше не хочет ассоциировать себя с Россией, выступает против СВО и призывает других бизнесменов его поддержать. Также Тиньков тогда сообщил, что начал процесс отзыва своего бренда из российского банка.





В Тинькофф Банке в беседе с РИА Новости прокомментировали заявление бизнесмена. В организации подчеркнули, что все юридические права на данный бренд принадлежат самому банку.