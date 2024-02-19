Преподавателя из Кирова, которого обвинили в домогательствах школьницы-близняшки, посадили под домашний арест

Школьницы-близняшки из Кирова пожаловались на домогательства педагога. В СКР сообщили Daily Storm, что сейчас мужчина находится под домашним арестом. По информации СМИ, 65-летний преподаватель по радиоделу приставал к девочкам, когда им было по 10 лет.





В Следственном управлении СКР по Кировской области Daily Storm сообщили: «Расследуется уголовное дело по данному факту, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего. <...> Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».





По данным СМИ и Telegram-каналов, две сестры пожаловались родителям, что преподаватель «целовал и трогал их» в аудитории центра технического творчества.





Сообщается, что домогательства якобы продолжались с 2017-го по 2020 год. По сведениям изданий, у преподавателя есть награда «Почетный радист РФ».





Дело завели по статье о насильственных действиях сексуального характера, пишут СМИ.