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Преподавателя из Кирова, которого обвинили в домогательствах школьницы-близняшки, посадили под домашний арест
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По информации СМИ, 65-летний педагог приставал к девочкам, когда им было по 10 лет undefined
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Преподавателя из Кирова, которого обвинили в домогательствах школьницы-близняшки, посадили под домашний арест

По информации СМИ, 65-летний педагог приставал к девочкам, когда им было по 10 лет

Школьницы-близняшки из Кирова пожаловались на домогательства педагога. В СКР сообщили Daily Storm, что сейчас мужчина находится под домашним арестом. По информации СМИ, 65-летний преподаватель по радиоделу приставал к девочкам, когда им было по 10 лет.


В Следственном управлении СКР по Кировской области Daily Storm сообщили: «Расследуется уголовное дело по данному факту, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего. <...> Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».


По данным СМИ и Telegram-каналов, две сестры пожаловались родителям, что преподаватель «целовал и трогал их» в аудитории центра технического творчества.


Сообщается, что домогательства якобы продолжались с 2017-го по 2020 год. По сведениям изданий, у преподавателя есть награда «Почетный радист РФ».


Дело завели по статье о насильственных действиях сексуального характера, пишут СМИ.

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