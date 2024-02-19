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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных активов России скоро смогут отдать Украине
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Ранее был принят закон, по которому депозитариям запретили распоряжаться своими доходами undefined
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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных активов России скоро смогут отдать Украине

Ранее был принят закон, по которому депозитариям запретили распоряжаться своими доходами

Евросоюз в скором времени начнет реализацию шагов, направленных на изъятие прибыли от заблокированных российских активов и последующую их передачу Украине. Об этом на пресс-конференции немецкого Христианско-демократического союза заявила глава Еврокомиссии и член партии Урсула фон дер Ляйен.


Она подчеркнула, что «юридическая ситуация такова, что ЕС можем использовать эти проценты для Украины». По словам главы ЕК, реализация плана стартует в ближайшие дни. 


12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где хранятся активы на сумму более миллиона евро, должна фиксироваться и храниться отдельно. Таким образом, депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.


Заметка дополняется 

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